В Екатеринбурге осудили полицейского, пообещавшего за 1,5 миллиона выпустить наркодилера

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-04T15:08:36+03:00

Бывший полицейский проведет три года в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков. Александра Репина признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Мужчина решил подзаработать на наркосбытчике, пойманном в ходе «проверочной закупки». Родственникам задержанного оперуполномоченный сообщил, что может помочь избежать уголовного наказания или же смягчить приговор за 1,5 миллиона рублей.

- На самом деле Репин знал, что в отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело и о том, что возможности выполнить обещанное не имеет, поскольку указанные полномочия отнесены к компетенции следователя, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При этом обвиняемый успел получить от сожительницы задержанного 600 тысяч рублей.

Задержали жадного полицейского при попытке получить еще полмиллиона через своего знакомого водителя такси. Свою вину Александр Репин не признал. Между тем суд приговорил экс-полицейского к трем годам колонии общего режима.

Кроме того, с подсудимого взыскан ущерб в размере 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU