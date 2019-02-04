В Екатеринбурге покончила с собой студентка педагогического колледжа
В Екатеринбурге покончила с собой 18-летняя студентка Свердловского областного педагогического колледжа Светлана Андрусишина. Это стало настоящим шоком для родных и друзей девушки. Завтра Светлану похоронят в поселке Павда Новоялинского района, где живут ее родители.
Светлану похоронят в родном поселке. Фото: соцсети
- Проверка проводится следственным отделом Верх-Исетского района, - отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга . - Криминал в случившемся не усматривается
Друзья Светланы уже объявили сбор средств для помощи родителям:
2202 2005 9171 5287 Анатолий Дмитриевич К., 4276 1627 5186 0245 - Татьяна Руслановна М.
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