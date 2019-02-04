2019-02-04T14:04:27+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге покончила с собой студентка педагогического колледжа

По словам ее друзей, ничего не предвещало беды
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге покончила с собой 18-летняя студентка Свердловского областного педагогического колледжа Светлана Андрусишина. Это стало настоящим шоком для родных и друзей девушки. Завтра Светлану похоронят в поселке Павда Новоялинского района, где живут ее родители.

Светлану похоронят в родном поселке. Фото: соцсети

Светлану похоронят в родном поселке. Фото: соцсети

- Проверка проводится следственным отделом Верх-Исетского района, - отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга . - Криминал в случившемся не усматривается

Друзья Светланы уже объявили сбор средств для помощи родителям:

2202 2005 9171 5287 Анатолий Дмитриевич К., 4276 1627 5186 0245 - Татьяна Руслановна М.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24