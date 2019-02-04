«Иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков пережил две серьезные операции

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-04T14:24:08+03:00

Режиссер уже несколько месяцев ходит с тростью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теперь режиссер передвигается с тростью

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Кинорежиссер Никита Михалков, известный не только своими фильмами, но и отменным здоровьем, неожиданно появился на публике с тростью, с помощью которой он передвигался на 17-й церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел».

Как выяснилось, проблемы со здоровьем у Никиты Сергеевича обострились еще осенью 2018 года - сказались старые спортивные травмы, из-за которых практически полностью разрушился бедренный сустав.

Режиссер пережил две сложные операции, во время которых ему установили керамо-металлическую конструкцию. Теперь Михалков проходит курс реабилитации, пишет Eg.ru.

- А я иду, хромаю по Москве, - с грустной улыбкой шутит Никита Сергеевич. - Надеюсь, скоро опять войду в форму.

По словам супруги режиссера Татьяны Михалковой, Никита Сергеевич уже успел сменить несколько тростей, часть из которых ему подарили друзья.

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ИСТОЧНИК KP.RU