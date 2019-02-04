В сугробах дороги, остановки и тротуары: прокуратура Екатеринбурга проверила качество уборки снега

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-04T12:35:15+03:00

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Екатеринбург уже вторую неделю утопает в сугробах. Горожане жалуются на неубранные кучи снега, провоцирующие пробки и аварии. Мэрия же утверждает, что уборочная техника чистит и вывозит снег круглые сутки. Точку в этом споре поставила прокуратура, которая вместе с ГИБДД проверила качество уборки снега.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Выяснилось, что даже на центральных улицах проехать можно с трудом. Так, снеговыми валами оказались завалены остановки, тротуары и мосты на Московской, Мира и Малышева.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- В отношении подрядных организаций за нарушение правил зимнего содержания дорог и улиц выдано 112 предписаний и установлены сроки устранения недостатков, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - С 1 октября прошлого года 27 января в Екатеринбурге произошло 343 аварии, в результате которых 19 человек погибли и 453 травмированы. В 98 случаях выявлены плохие дорожные условия из-за недостатков зимнего содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU