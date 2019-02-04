Обновлять ЦПКиО в Екатеринбурге будут голландцы
Команда специалистов из Голландии займется разработкой одного из вариантов обновления парка имени Маяковского в Екатеринбурге. Сейчас ведется работа над общей концепцией развития одного из самых популярных среди горожан мест для отдыха.
- Зоны релакса, отдыха и зону аттракционов, наверное, нужно развести. Один из проектов разрабатывают специалисты из Голландии, - заявил на встрече с журналистами вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин.
В январе этого года пост директора парка покинул Роман Шадрин, которого критиковали за превращение объекта в «кладбище памятников». Новый руководитель пока не назначен.
В ближайшие годы администрация города обновит ЦПКиО в три этапа, процесс завершится только в 2030 году.
ИСТОЧНИК KP.RU