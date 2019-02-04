2019-02-04T12:19:42+03:00
Общество

Обновлять ЦПКиО в Екатеринбурге будут голландцы

Иностранные эксперты представят свой вариант изменений в зоне отдыха
Лев Истомин
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Горожане были недовольны подходом к развитию парка при прошлом руководителеГорожане были недовольны подходом к развитию парка при прошлом руководителеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Команда специалистов из Голландии займется разработкой одного из вариантов обновления парка имени Маяковского в Екатеринбурге. Сейчас ведется работа над общей концепцией развития одного из самых популярных среди горожан мест для отдыха.

- Зоны релакса, отдыха и зону аттракционов, наверное, нужно развести. Один из проектов разрабатывают специалисты из Голландии, - заявил на встрече с журналистами вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

В январе этого года пост директора парка покинул Роман Шадрин, которого критиковали за превращение объекта в «кладбище памятников». Новый руководитель пока не назначен.

В ближайшие годы администрация города обновит ЦПКиО в три этапа, процесс завершится только в 2030 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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