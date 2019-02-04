УБРиР повысил ставки по вкладам в рублях и долларах

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-04T11:25:36+03:00

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Вклады Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с 1 февраля стали еще привлекательнее — по ряду предложений банк повысил ставки, причем как в рублях, так и в долларах.

По вкладу «Доходный» ставки в рублях подросли на 0,35-0,45 п.п. в зависимости от срока нахождения денег на вкладе, а в долларах доходность увеличилась на 0,1 п.п. с 1 по 90 день. Вклад «Накопительный онлайн» на 390 дней стал еще выгоднее в американской валюте: его доходность увеличилась на 0,2 п.п.

Вклады «Доходный» и «Накопительный» — одни из самых популярных в УБРиР. Открывать их выгоднее всего в интернет-банке с пакетом услуг «Все под контролем Лайт»: в этом случае по «Накопительному» можно заработать до 7,85% в рублях, а по «Доходному» — до 8,5%. При этом проценты по вкладам начисляются каждые 30 дней – на карточный счет или вклад – по выбору клиента. Минимальная сумма открытия в онлайн-канале – 1 тысяча рублей. Сберегать свои деньги на «Доходном» можно до 1500 дней, а на «Накопительном» - 390 или 540.

С подробными условиями по финансовым продуктам УБРиР можно ознакомиться в любом удобном канале: на сайте, по телефону 8 (800) 1000-200 или в офисе банка.

ИСТОЧНИК KP.RU