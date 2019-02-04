2019-02-04T10:03:14+03:00
Недвижимость

Свердловские энергетики выписали премии уральцам, погасившим долги

Счастливчиками стали 250 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги ежегодной акции «В Новый год - без долгов!». Чтобы стать ее участниками уральцам необходимо было выполнить два условия: погасить все текущие коммунальные долги и внести рекомендованный платеж за декабрь.

- Каждому из победителей зачислена 1000 рублей на их лицевые счета. Сумма выигрыша будет отражена в квитанциях, которые жители области получат в феврале, - рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Выбор победителей проводился программой случайной генерации чисел. Счастливчиками стали 250 свердловчан. Список победителей можно посмотреть на сайте ресурсной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сугробах дороги, остановки и тротуары: прокуратура Екатеринбурга проверила качество уборки снега
Обновлять ЦПКиО в Екатеринбурге будут голландцы
УБРиР повысил ставки по вкладам в рублях и долларах
Хозяин кормил, приматывая котлету к палке: в Екатеринбурге кот заблудился в лабиринте вентиляции
На Среднем Урале вдвое сократилось количество фальшивых денег
В Екатеринбурге сформировали экспертный совет при Шарташском лесопарке
Прокуратура оштрафовала невьянский «Водоканал», сбрасывавший в реку медь и нефть
В первую рабочую неделю февраля уральцев ждут 30-градусные морозы и метели
В Качканаре на ходу загорелась машина такси
В центре Екатеринбурга на месте ледового городка вновь открыли автостоянку
В Екатеринбурге из-за холодов закрыли все аттракционы парка Маяковского
Мэр-блогер: глава Нижнего Тагила завел страницу в Instagram
В Екатеринбурге выбрали подрядчика для строительства дорог за 407 миллионов рублей у ЭКСПО-центра
Огонь тушили час: на мебельной фабрике в Сысерти горела котельная
«Будьте осторожны!»: свердловский губернатор поймал рыбку
Спасатели полчаса тушили пожар в Магнетитовой шахте Свердловской области
Коммунальные службы ликвидировали аварию у Центрального стадиона Екатеринбурга
Жители двадцати многоэтажек в Екатеринбурге остались без света
На свердловской трассе столкнулись шесть машин
Нижний Тагил готовится к «Лыжне России»