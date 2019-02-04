Свердловские энергетики выписали премии уральцам, погасившим долги
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги ежегодной акции «В Новый год - без долгов!». Чтобы стать ее участниками уральцам необходимо было выполнить два условия: погасить все текущие коммунальные долги и внести рекомендованный платеж за декабрь.
- Каждому из победителей зачислена 1000 рублей на их лицевые счета. Сумма выигрыша будет отражена в квитанциях, которые жители области получат в феврале, - рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».
Выбор победителей проводился программой случайной генерации чисел. Счастливчиками стали 250 свердловчан. Список победителей можно посмотреть на сайте ресурсной компании.
ИСТОЧНИК KP.RU