Свердловские энергетики выписали премии уральцам, погасившим долги

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-04T10:03:14+03:00

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Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги ежегодной акции «В Новый год - без долгов!». Чтобы стать ее участниками уральцам необходимо было выполнить два условия: погасить все текущие коммунальные долги и внести рекомендованный платеж за декабрь.

- Каждому из победителей зачислена 1000 рублей на их лицевые счета. Сумма выигрыша будет отражена в квитанциях, которые жители области получат в феврале, - рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Выбор победителей проводился программой случайной генерации чисел. Счастливчиками стали 250 свердловчан. Список победителей можно посмотреть на сайте ресурсной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU