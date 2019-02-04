На Среднем Урале вдвое сократилось количество фальшивых денег

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-04T09:45:11+03:00

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Свердловчане часто жалуются на маленькую зарплату и еле растущую зарплату. Но если доход уральцев особо не увеличивается, то по крайне мере хотя бы поддельных денег в регионе становится меньше. Так, за 2018 год количество фальшивок сократилось на 42% - 812 штук против 467 в 2017-м.

Чаще всего встречались поддельные банкноты номиналом 5000 рублей - 339 штук или 73% от общего количества фальшивок. Также было обнаружено 88 ненастоящих купюр достоинством в 1000 рублей и три банкноты по 2000.

Банкноты номиналом 500, 100 и 50 рублей перестают быть интересны фальшивомонетчикам. Всего за год банки выявили 14 таких подделок и их количество с каждым годом уменьшается.

- Более 63% поддельных денежных знаков Банка России выявляются банками и передаются в органы внутренних дел самостоятельно. Это говорит о том, что кассиры и операционисты кредитных организаций постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки и уделяют внимание выявлению фальшивых банкнот, - сказал начальник Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Уральцам специалисты советуют быть внимательнее с банкнотами 2010 года выпуска. Если в 2017-м их доля составляла всего 2% от общего числа подделок, то в 2018-м она выросла до 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU