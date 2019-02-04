В Екатеринбурге сформировали экспертный совет при Шарташском лесопарке
В уральской столице завершилось формирование Экспертного совета при Шарташском лесопарке. Изначально в него должны были войти 15 человек, однако количество желающих было настолько велико, что состав решили расширить до 25 членов.
Это предприниматели, музыканты, спортсмены, представители государственных, молодежных и общественных организаций. Среди них лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, президент Федерации триатлона Свердловской области Андрей Чекунов, архитектор Ашот Карапетян, руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина, депутат Гордумы Тимофей Жуков.
- Первое заседание Экспертного совета состоится в марте. На нем планируется приступить к разработке стратегии пространственного развития для совершенствования уже освоенных территорий. Разрабатывается такой документ при активном участии горожан и экспертов, тогда как, например, генплан формируют и утверждают только профессионалы, - рассказали в Департаменте информполитики региона.
Формирование Экспертного совета началось в декабре прошлого года. Напомним, на базе Шарташского лесного парка создадут первый в области рекреационно-оздоровительный кластер.
ИСТОЧНИК KP.RU