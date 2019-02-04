В Екатеринбурге сформировали экспертный совет при Шарташском лесопарке

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-04T09:26:33+03:00

На базе Шарташского лесного парка создадут первый в области рекреационно-оздоровительный кластер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за огромного наплыва желающих его состав расширили с 15 до 25 человек

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В уральской столице завершилось формирование Экспертного совета при Шарташском лесопарке. Изначально в него должны были войти 15 человек, однако количество желающих было настолько велико, что состав решили расширить до 25 членов.

Это предприниматели, музыканты, спортсмены, представители государственных, молодежных и общественных организаций. Среди них лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, президент Федерации триатлона Свердловской области Андрей Чекунов, архитектор Ашот Карапетян, руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина, депутат Гордумы Тимофей Жуков.

- Первое заседание Экспертного совета состоится в марте. На нем планируется приступить к разработке стратегии пространственного развития для совершенствования уже освоенных территорий. Разрабатывается такой документ при активном участии горожан и экспертов, тогда как, например, генплан формируют и утверждают только профессионалы, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Формирование Экспертного совета началось в декабре прошлого года. Напомним, на базе Шарташского лесного парка создадут первый в области рекреационно-оздоровительный кластер.

ИСТОЧНИК KP.RU