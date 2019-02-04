2019-02-04T08:45:06+03:00
Общество

Прокуратура оштрафовала невьянский «Водоканал», сбрасывавший в реку медь и нефть

Помимо превышения нормативов оказалось, что МУП вообще не имеет разрешения на сброс сточных вод
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Суд обязал предприятие для дальнейшей работы получить все необходимые документыСуд обязал предприятие для дальнейшей работы получить все необходимые документыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Невьянская городская прокуратура оштрафовала городской «Водоканал». МУП уличили в нарушении природоохранного законодательства. Предприятие сбрасывало в реку Нейва сточные воды, содержащие медь, нитраты, фосфат-ион, биохимические потребления кислорода и нефтепродукты, превышающие нормативы в несколько раз. Кроме того, оказалось, что у МУПа вообще нет разрешения на сброс загрязняющих веществ.

- В отношении директора предприятия возбуждены два дела об административных правонарушениях - за самовольное использование и загрязнение водного объекта. По результатам рассмотрения руководителю назначен штраф в 13 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Так же надзорное ведомство через суд потребовало от предприятия получить разрешение на сброс сточных вод после сооружений биологической очистки в Нейву. Требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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