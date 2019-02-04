2019-02-04T08:17:31+03:00
Недвижимость

В первую рабочую неделю февраля уральцев ждут 30-градусные морозы и метели

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Суровая погода продержится до выходныхСуровая погода продержится до выходныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Свердловской области предстоит еще, как минимум, одна неделя сильнейших морозов и снегопадов. Погода на Среднем Урале начала портиться еще перед уик-эндом - начались обильные осадки, а столбики термометров опустились до -20 градусов. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, погодные условия станут еще суровее.

В понедельник, 4 февраля, будет облачно с прояснениями, умеренный снег, в отдельных районах слабая метель, на дорогах гололедица. Днем температура воздуха составит -22, -27 градусов, ночью -25, -30. На крайнем севере возможны заморозки до -41. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 6 февраля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Днем -24, -29 градусов, ночью до -33, -38. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

В среду, 7 февраля, синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой снег, метель. Днем столбики термометров покажут -23, -28 градусов, ночью -30, -35. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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