2019-02-04T07:52:56+03:00
Происшествия

В Качканаре на ходу загорелась машина такси

Водитель пытался залить автомобиль из огнетушителей, но спасти рабочий транспорт не получилось
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Качканаре на одном из перекрестков прямо на ходу загорелся автомобиль такси. Инцидент попал на камеры городского видеонаблюдения.

Сначала из-под машины вылетело несколько иск, а из-под капота начал струиться черный дым. Водитель бросился заливать переднюю часть машины из огнетушителя и, казалось, ему удалось предотвратить ЧП. Однако через несколько минут пламя вспыхнуло с новой силой.

На помощь мужчине пришли два мимо проезжавших автомобилиста. Мужчины вызвали пожарных и пока те ехали вылили на горящее такси еще три огнетушителя, а потом принялись закидывать машину снегом. К сожалению спасти автомобиль не удалось.

Загорелось авто, Качканар.Видео: паблик во "Вконтакте" "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)"

- На площади шесть квадратных метров сгорел автомобиль Renault Logan, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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