2019-02-04T07:30:35+03:00
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В центре Екатеринбурга на месте ледового городка вновь открыли автостоянку

Парковка не работала полтора месяца
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге спустя полтора месяца вновь открыта парковка на Площади 1905 года. Как сообщили в мэрии, накануне здесь полностью собрали и вывезли снег, оставшийся от ледового города.

Парковку закрыли 19 декабря, когда строители только начали возводить горки и ледовые фигуры. Работала главная елка города до 27 января. За это время ее посетили почти 600 тысяч человек.

В последний день здесь провели фестиваль «Ледовый штурм», после чего все сооружения были демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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