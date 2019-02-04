В центре Екатеринбурга на месте ледового городка вновь открыли автостоянку
Парковка не работала полтора месяца
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге спустя полтора месяца вновь открыта парковка на Площади 1905 года. Как сообщили в мэрии, накануне здесь полностью собрали и вывезли снег, оставшийся от ледового города.
Парковку закрыли 19 декабря, когда строители только начали возводить горки и ледовые фигуры. Работала главная елка города до 27 января. За это время ее посетили почти 600 тысяч человек.
В последний день здесь провели фестиваль «Ледовый штурм», после чего все сооружения были демонтированы.
ИСТОЧНИК KP.RU