2019-02-04T07:11:12+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за холодов закрыли все аттракционы парка Маяковского

Покататься на качелях и каруселях гости не смогут 4 и 5 февраля
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: группа ЦПКиО во "Вконтакте"Фото: группа ЦПКиО во "Вконтакте"
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В екатеринбургском центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского возникли внеплановые выходные. Из-за сильных холодов в ЦПКиО на два дня закрыли все аттракционы. Покататься на катке, качелях и каруселях гости не смогут 4 и 5 февраля.

- Уважаемые посетители! Информируем вас о том, что 4 и 5 февраля 2019 года, в связи с наступлением морозов, каток и аттракционы не работают, - , - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях. - Территория парка открыта для всех посетителей с 6:00 до 24:00.

Портиться погода в уральской столице начала еще на прошлой неделе. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ситуация не изменится. Столбики термометров будут опускаться почти до -30 градусов и, вдобавок ко всему, продолжат идти снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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