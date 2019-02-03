2019-02-03T17:58:15+03:00
Общество

Мэр-блогер: глава Нижнего Тагила завел страницу в Instagram

Владислав Пинаев публикует свои авторские посты о жизни города
Анна КОСНЫРЕВА
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Мэр Владислав Пинаев в InstagramМэр Владислав Пинаев в Instagram
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев зарегистрировал свой аккаунт pinaev_vladislav в Instagram. На новой страничке пока 2 поста. Первый рассказывает о «Лыжне России» для дошколят с флешмобом для пап, а второй пост — о строительстве школы № 100 в микрорайоне Муринские пруды. Словом, на страничке мэр делится своим личным взглядом на городские события. На данный момент на его аккаунт подписаны 344 читателя.

Мэр освоил публикации в ленте, сториз, геолокацию и хэштеги.

Отметим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал чиновникам, членам кабмина осваивать соцсети. Предполагается, что представители власти через страницы в интернете будут оперативно информировать население и отвечать на обращения жителей области. Обучение должно начаться с февраля в Институте развития интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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