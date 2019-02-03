В Екатеринбурге выбрали подрядчика для строительства дорог за 407 миллионов рублей у ЭКСПО-центра

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-03T17:03:45+03:00

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Администрация Екатеринбурга подвела итоги аукциона на проектирование и строительство дорожной сети около МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Этот заказ был размещен на сайте госзакупок. На конкурс была допущена только одна компания, соответствующая всем требованиям из заявки, которая соответственно и победила — АО «Трест Уралтрансспецстрой».

Согласно заданию, подрядчик должен будет построить два участка дороги в Новокольцовском районе в границах Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой. Протяженностью улично-дорожной сети по проекту составляет 2,2 километра, ширина на участках — от 4 до 3,5 метров. На каждой дороге организуют по две полосы движения.

Для новых дорог из городского бюджета выделили 407,9 миллионов рублей. На разработку документации, выполнение строительно-монтажных работ и благоустройство улиц у подрядчика будет девять месяцев. Заказчик потребовал, чтобы исполнитель установил камеры на участках, чтобы следить за ходом строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU