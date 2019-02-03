2019-02-03T16:12:34+03:00
Происшествия

Огонь тушили час: на мебельной фабрике в Сысерти горела котельная

Чтобы побороть огонь, пожарные поднялись на кровлю котельной
Анна КОСНЫРЕВА
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Пожар тушили на кровле котельной. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар тушили на кровле котельной. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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Сегодня во второй половине дня в дежурную пожарную часть Сысерти поступило сообщение о пожаре на ул. Быкова на территории фабрики по производству мебели. Там произошло возгорание кровли здания котельной, огонь распространился на площадь в 120 кв. метров. Угрозы попадания пламени на соседние строения не было, так как это здание стоит отдельно. Пожарные по специальным лестницам поднялись на кровлю котельной и потушили возгорание. На место выехали 29 сотрудников МЧС, огонь тушили при помощи 10 единиц техники.

— Для вскрытия конструкций кровли пожарные использовали механизированный специнструмент. Пожарные в течение часа справились с огнём. Информации о пострадавших не поступало, причина произошедшего устанавливается, — информируют в Г МЧС России по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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