«Будьте осторожны!»: свердловский губернатор поймал рыбку

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-03T14:04:52+03:00

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В выходной день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выбрался на зимнюю рыбалку. Фотографию с уловом он выложил на своей странице в Instagram и посоветовал подписчикам соблюдать правила безопасности на морозе.

— Очень редко удаётся выбраться на зимнюю рыбалку, успел перед самой холодной неделей этой зимы. Будьте аккуратны, соблюдайте меры безопасности и правила поведения на морозе. Ну, а пока успевайте больше времени провести на свежем воздухе, — пишет Евгений Куйвашев подписчикам.

Пока вы гадаете, какую рыбку поймал губернатор, напомним, что на наступающей неделе не только рыбакам, но и всем свердловчанам нужно будет одеваться как можно теплее. В МЧС предупредили об аномальных морозах.

— В предстоящие дни прогнозируется аномально холодная погода. Со 2 по 7 февраля среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 7 градусов и более, температура воздуха ночью местами может опуститься до -40 °С, днем -25... -30 °С, - предупреждают в МЧС.

Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU