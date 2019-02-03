Спасатели полчаса тушили пожар в Магнетитовой шахте Свердловской области

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-03T10:51:35+03:00

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В пожарную службу Нижнего Тагила накануне вечером поступил сигнал: на территории Магнетитовой шахты загорелся административно-бытовой корпус, стоящий отдельно от рабочих сооружений. Возгорание произошло в раздевалке. Площадь пожара быстро охватила 15 кв. метров. На место вызова прибыли 28 пожарных, для тушения использовали 10 пожарно-спасательных машин. Огонь удалось потушить только за 30 минут.

— Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить возгорание. Оперативные действия огнеборцев позволили не допустить распространения огня за пределы помещения, — поясняют в ГУ МЧС России по Свердловской области. — На момент пожара в здании людей не было, пострадавших нет.

Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU