2019-02-03T08:36:35+03:00
Происшествия

Коммунальные службы ликвидировали аварию у Центрального стадиона Екатеринбурга

Прорыв случился из-за перепада погоды и износа сети водоснабжения
Анна КОСНЫРЕВА
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Вода разлилась по проезжей части. Фото: Инцидент ЕкатеринбургВода разлилась по проезжей части. Фото: Инцидент Екатеринбург
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Крупная коммунальная авария, которая накануне случилась в центре Екатеринбурга, полностью ликвидирована.

Накануне, ранним утром, у «Екатеринбург Арены» на перекрёстке ул. ПоповаРепина прорвало трубу диаметром 700 мм с горячей водой. Кипяток выливался на дорогу, и над улицей поднялся пар. Аварию устранили ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

— Коммунальные рабочие восстановили герметизацию трубопровода, теплоснабжение и горячее водоснабжение для потребителей полностью восстановлено и обеспечивается по обычной схеме, — поясняют в ЕТК.

Работы велись без отключения потребителей, но на время ремонта оду подавали с температурой только в плюс 50 градусов. Аварию устраняли 28 специалистов, для ремонта на месте использовали 12 единиц специализированной техники.

Причиной прорыва в ЕТК называют резкие перепады температуры и износ сетей – у отремонтированного трубопровода специалисты отметили износ более чем в 60 %. Напомним, что вчера также в городе прорвало трубу холодного водоснабжения на Сортировке, потоп ликвидировали коммунальные службы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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