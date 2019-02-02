Жители двадцати многоэтажек в Екатеринбурге остались без света

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-02T13:33:03+03:00

Люди не могут приготовить еду из-за отсутствия и газа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В уральской столице сотни людей остались без благ цивилизации. С раннего утра света нет на улицах Энтузиастов, Баумана, Донской и Шефской. Обесточенными оказались жители двадцати многоэтажных домов. Как рассказали «Комсомолке» читатели, теперь они не могут даже готовить еду. Все потому что газ в их домах отсутствует, а свет появится еще нескоро.

Как стало известно, свет пропал из-за поломки на линии электросетей. По словам жителей, свет им обещали наладить в вечернее время.

Управляющая компания «РЭМП Эльмаш», на момент публикации новости, оказалась недоступной для комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU