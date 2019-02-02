Жители двадцати многоэтажек в Екатеринбурге остались без света
Электроснабжение обещали к вечеру
Люди не могут приготовить еду из-за отсутствия и газаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В уральской столице сотни людей остались без благ цивилизации. С раннего утра света нет на улицах Энтузиастов, Баумана, Донской и Шефской. Обесточенными оказались жители двадцати многоэтажных домов. Как рассказали «Комсомолке» читатели, теперь они не могут даже готовить еду. Все потому что газ в их домах отсутствует, а свет появится еще нескоро.
Как стало известно, свет пропал из-за поломки на линии электросетей. По словам жителей, свет им обещали наладить в вечернее время.
Управляющая компания «РЭМП Эльмаш», на момент публикации новости, оказалась недоступной для комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU