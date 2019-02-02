На свердловской трассе столкнулись шесть машин

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-02T11:43:34+03:00

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На свердловских дорогах сохраняется сложная ситуация из-за снегопадов. Так, на 173 километре Челябинского тракта с самого утра столкнулись шесть машин. Три аварии произошли за считанные минуты на одном и том же участке дороги. Как сообщили «Комсомолке», в пресс- службе регионального ГИБДД, все машины получили повреждения.

В ходе всех аварий никто не пострадал. В связи с гололедом дорожная полиция выступила с предупреждением ко всем водителям. Автомобилистов просят выбирать скорость движения за рулем в зависимости от погоды.

- В связи с гололедом, вероятностью заносов, плохой видимостью на дорогах и снегопадами, просим не совершать опрометчивых выездов на встречку и соблюдать правила движения, - напомнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU