Нижний Тагил готовится к «Лыжне России»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-02T11:09:44+03:00

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9 февраля в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» в 37-й раз пройдет всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Последние четыре года соревнования проводились в Екатеринбурге на площадке «Екатеринбург-Экспо», но сейчас там идет строительство конгресс-холла, поэтому гонку перенесли в Нижний Тагил.

— Несмотря на смену главной площадки для проведения «Лыжни России-2019» в Свердловской области, в целом ничего не изменится — ни площадь территории, ни количество участников. Площадь полигона «Старатель» просто огромная — 75 квадратных метров. Как и прежде, ожидается порядка 20 тысяч человек, — рассказывает организатор «Лыжни России» в Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Сейчас на военном полигоне идет подготовка к соревнованиям. Регистрация лыжников стартует 9 февраля в 10 часов утра, а в 11 часов пройдет церемония открытия гонки. В полдень мужчины отправятся на эстафету длиной в 10 километров, сразу после них на старт выйдут женщины. Любителям предложат проехать на лыжах дистанцию в 2022 метра. Именно в 2022 году Нижний Тагил отметит 300-летний юбилей.

Все подробности о предстоящей гонке – на сайте «Афиша-КП».

ИСТОЧНИК KP.RU