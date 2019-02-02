Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман встал на защиту геев и лесбиянок

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-02T09:00:14+03:00

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Известный политик Евгений Ройзман решил поддержать сексуальные меньшинства. Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга наладил партнерские связи с ресурсным центром для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Сообщение о сотрудничестве опубликовано на строчке фонда в соцсети.

- Екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ пять лет борется с дискриминацией местного сообщества, психологически и юридически поддерживает ЛГБТ-людей. Фонд Ройзмана — первый в России фонд, который открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество. Никто из граждан России не должен чувствовать себя притесненным и испытывать страх из-за того, что не соответствует чужому понятию «нормальности», - гласит сообщение Фонда.

Как рассказал Ройзман в беседе с журналистом «Комсомолки», он готов помогать всем и вопреки всему.

- Я и команда моего фонда помогаем всем вне зависимости от ориентации. Когда люди приходят, за помощью я не спрашиваю их вероисповедания, сексуальной ориентации и национальности, - отметил общественник.

На сайте фонда начат сбор средств для ЛГБТ- движения. Россияне уже стали жертвовать свои деньги для сексуальных меньшинств. За сутки из необходимых 332 тысяч собрано 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU