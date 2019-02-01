Житель Краснотурьинска сообщил о бомбе в торговом центре, чтобы отомстить за потерянные 200 рублей
Накануне в одном из торговых центров Краснотурьинска прошла массовая эвакуация. Поводом послужило ложное сообщение о том, что здание заминировано. Поисками злоумышленника занимались сотрудники полиции и ФСБ.
- Подозреваемым оказался ранее не судимый 51-летний местный житель, работающий посменно охранником, - пояснил Варелий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса он пояснил оперуполномоченным, что в зданиях располагались филиалы одной из сотовых компаний. Якобы эта фирма незаконно сняла с его счета 200 рублей. Таким образом, он намеревался отомстить за понесенный убыток.
Теперь «шутнику» за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU