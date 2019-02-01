2019-02-01T17:33:01+03:00
Происшествия

Житель Краснотурьинска сообщил о бомбе в торговом центре, чтобы отомстить за потерянные 200 рублей

Эти деньги салон сотовой связи якобы незаконно снял у него со счета
Данил СВЕЧКОВ
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Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в одном из торговых центров Краснотурьинска прошла массовая эвакуация. Поводом послужило ложное сообщение о том, что здание заминировано. Поисками злоумышленника занимались сотрудники полиции и ФСБ.

- Подозреваемым оказался ранее не судимый 51-летний местный житель, работающий посменно охранником, - пояснил Варелий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса он пояснил оперуполномоченным, что в зданиях располагались филиалы одной из сотовых компаний. Якобы эта фирма незаконно сняла с его счета 200 рублей. Таким образом, он намеревался отомстить за понесенный убыток.

Теперь «шутнику» за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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