Екатеринбург чистят от снега, но горожане этого не заметили

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-01T16:46:40+03:00

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Екатеринбург утром в пятницу оказался в настоящем снежном плену из-за сильного снегопад, который стартовал в полночь 1 февраля и продолжается до сих пор. Жители города, спешащие утром на работу, ругали не только снегопад, но и дорожников, которых в некоторых районах не было видно.

- Основные усилия коммунальщиков были сосредоточены на подметании проезжих частей, расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, - отрапортовали в мэрии сегодня днем.

Однако жители ВИЗа и нескольких других микрорайонов остались недовольны уборкой снега.

- Утром прошел по нечетной стороне улицы Крауля. Это ужас! Проезжую часть они действительно почистили, однако о тротуарах речи не шло: там никто ничего не убирал – ни тротуар у проезжей части, ни асфальт возле магазинов, - рассказывает читатель «Комсомолки» Василий, отвечая, что по пути за 25 минут не встретил ни одной снегоуборочной машины.

Ненамного лучше ситуация и в центре города: горы снега на тротуарах, проезжую часть к 15 часам снова подсыпало – из-за этого машины и общественный транспорт месили грязную снежную кашу. В итоге Екатеринбург весь день простоял в пробках, которые к вечеру достигли 9-10 баллов.

Однако, по данным мэрии только за ночь дорожники успели вывезти 5,5 тысяч тонн снега. Днем уборка была продолжена.

- В обработке улиц реагентом занимались 70 комбинированных дорожных машин, 50 колесных тракторов с навесным уборочным оборудованием, 27 грейдеров и даже один шнекоротор .Также 26 снегопогрузчиков и около 100 грузовиков-самосвалов вывозили снег с мостов, путепроводов и узких участков дорог, - подчеркнули в администрации уральской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU