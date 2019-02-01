2019-02-01T16:46:40+03:00
Недвижимость

Екатеринбург чистят от снега, но горожане этого не заметили

За ночь из мегаполиса вывезли 5,5 тысяч тонн снега
Лев Истомин
Поделиться:
Горожане остались недовольны уборкой снега в городе. Фото: Лев ИстоминГорожане остались недовольны уборкой снега в городе. Фото: Лев Истомин
Изменить размер текста:

Екатеринбург утром в пятницу оказался в настоящем снежном плену из-за сильного снегопад, который стартовал в полночь 1 февраля и продолжается до сих пор. Жители города, спешащие утром на работу, ругали не только снегопад, но и дорожников, которых в некоторых районах не было видно.

- Основные усилия коммунальщиков были сосредоточены на подметании проезжих частей, расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, - отрапортовали в мэрии сегодня днем.

Однако жители ВИЗа и нескольких других микрорайонов остались недовольны уборкой снега.

- Утром прошел по нечетной стороне улицы Крауля. Это ужас! Проезжую часть они действительно почистили, однако о тротуарах речи не шло: там никто ничего не убирал – ни тротуар у проезжей части, ни асфальт возле магазинов, - рассказывает читатель «Комсомолки» Василий, отвечая, что по пути за 25 минут не встретил ни одной снегоуборочной машины.

Ненамного лучше ситуация и в центре города: горы снега на тротуарах, проезжую часть к 15 часам снова подсыпало – из-за этого машины и общественный транспорт месили грязную снежную кашу. В итоге Екатеринбург весь день простоял в пробках, которые к вечеру достигли 9-10 баллов.

Однако, по данным мэрии только за ночь дорожники успели вывезти 5,5 тысяч тонн снега. Днем уборка была продолжена.

- В обработке улиц реагентом занимались 70 комбинированных дорожных машин, 50 колесных тракторов с навесным уборочным оборудованием, 27 грейдеров и даже один шнекоротор .Также 26 снегопогрузчиков и около 100 грузовиков-самосвалов вывозили снег с мостов, путепроводов и узких участков дорог, - подчеркнули в администрации уральской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловские медики: «От переохлаждения спасет хорошее настроение»
Энергетики Екатеринбурга ликвидируют повреждение трубопровода на Синих Камнях
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В Екатеринбурге запустили автобусы, обслуживающие северную часть отмененного 024 маршрута
На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1
Конфликт? Общественная палата Екатеринбурга отказалась давать отчет Гордуме
В Екатеринбурге открыли бесплатную школу по подготовке гидов
Врач, коммунальщик или бизнесмен: в Гордуме Екатеринбурга появится новый депутат
На Тюменском тракте столкнулись шесть легковушек и грузовик
В 2020 году на ТВ покажут сериал про «Перевал Дятлова»
Уральские таможенники пресекли нелегальную поставку в Екатеринбург 2000 сигарет
В Североуральске молодую мать, убившую отца-алиментщика, посадили на шесть лет
В первый уик-энд февраля екатеринбуржцев ждет потепление до -10
Осталась лишь половина мест: предварительные итоги записи детей в школы Екатеринбурга
В Серове у завода за 4-миллионный долг арестовали станки и погрузчик
На Урале осудили пьяного водителя, пытавшегося подкупить гаишника за 30 тысяч рублей
Сильное задымление: в Екатеринбурге тушили торговый центр «Карнавал»