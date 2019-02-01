На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-01T14:31:17+03:00

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На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый электровоз НП-1 в комплексе с двумя моторными думпкарами производства Новочеркасского завода.

Локомотивы НП-1 Новочеркасского электровозостроительного завода предназначены для эксплуатации в условиях глубоких карьеров с непростым рельефом. Они разработаны специально для ЕВРАЗ Качканарского ГОКа и обладают большой тяговой мощностью (свыше тысячи тонн), высокой скоростью (до 65 километров в час), оснащены четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления.

В НП-1 созданы хорошие условия работы машинистов: для улучшения обзора боковые стенки кабины выступают за боковые стенки кузова. Предусмотрена естественная и искусственная вентиляция кузова, кабина оборудована двумя пультами управления, кондиционером, умывальником, холодильником и шкафом для одежды.

Новое оборудование отвечает всем современным требованиям эксплуатации в условиях открытых горных выработок. Длина локомотива 65 метров, вес 360 тонн.

Новый локомотив будет транспортировать руду из Главного, Северного, Западного карьеров и карьера Южная залежь на дробильную фабрику, а пустую породу на отвалы предприятия.

Ежесуточно один локомотивосостав - электровоз и 11 думпкаров - перевозит порядка 8 тысяч тонн горной массы.

ИСТОЧНИК KP.RU