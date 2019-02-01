На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1
На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый электровоз НП-1 в комплексе с двумя моторными думпкарами производства Новочеркасского завода.
Локомотивы НП-1 Новочеркасского электровозостроительного завода предназначены для эксплуатации в условиях глубоких карьеров с непростым рельефом. Они разработаны специально для ЕВРАЗ Качканарского ГОКа и обладают большой тяговой мощностью (свыше тысячи тонн), высокой скоростью (до 65 километров в час), оснащены четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления.
В НП-1 созданы хорошие условия работы машинистов: для улучшения обзора боковые стенки кабины выступают за боковые стенки кузова. Предусмотрена естественная и искусственная вентиляция кузова, кабина оборудована двумя пультами управления, кондиционером, умывальником, холодильником и шкафом для одежды.
Новое оборудование отвечает всем современным требованиям эксплуатации в условиях открытых горных выработок. Длина локомотива 65 метров, вес 360 тонн.
Новый локомотив будет транспортировать руду из Главного, Северного, Западного карьеров и карьера Южная залежь на дробильную фабрику, а пустую породу на отвалы предприятия.
Ежесуточно один локомотивосостав - электровоз и 11 думпкаров - перевозит порядка 8 тысяч тонн горной массы.
ИСТОЧНИК KP.RU