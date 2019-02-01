2019-02-01T14:27:09+03:00
Политика

Конфликт? Общественная палата Екатеринбурга отказалась давать отчет Гордуме

Депутат достанется доклад в письменном виде
Лев Истомин
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Депутатов Гордумы Екатеринбурга возмутила позиция Общественной палаты города, которая отказалась отчитываться о своей работе на думском заседании.

По словам депутата Алексея Вихарева, требование об отчете проигнорировал председатель ОП Владимир Разбойников.

Вопрос об отчете был поставлен на повестку дня в декабре прошлого года, когда народные избранники включили в план комиссии по местному самоуправлению разбор отчета о работе членов палаты.

По словам Вихарева, он запросил у Разбойникова информацию по вопросу, который депутаты намеревались рассмотреть 1 февраля. Однако в ответ 24 января члены палаты заявили, что доклад о их деятельности будет готов только к концу февраля. В письменном виде его вышлют депутатам.

Таким образом, Общественная палата не посчитала нужным рассказывать о своей деятельности в 2018 году перед Гордумой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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