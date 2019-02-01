В Екатеринбурге запустили автобусы, обслуживающие северную часть отмененного 024 маршрута

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-01T14:34:58+03:00

Общественный транспорт будет ходить с 5:30 до 23:30 с интервалами 7-9 минут

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В Екатеринбурге запустили автобусы 012, которые будут курсировать по северной части маршрута 024, отмененного с 1 января. Общественный транспорт свяжет Площадь 1905 года и Хладокомбинат в микрорайоне Сортировка. В мэрии пообещали, что ходить автобусы будут с 5:30 до 23:30 с интервалами 7-9 минут.

- Автобус 012 будет следовать из микрорайона Академический через Центр на Сортировку по улицам Бориса Ельцина, Челюскинцев и Стрелочников, через микрорайон Заречный и далее в точности по маршруту, который обслуживал автобус 024. Таким образом, жители микрорайонов Сортировочный и Заречный смогут беспрепятственно ездить в центр города удобным и привычным маршрутом. На линии будет работать 26 машин, - рассказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения комитета по транспорту Николай Вахлов.

Напомним, с 30 января «Гортранс» вывел на линии автобусы № 57-А, которые следуют по южной части маршрута 024 - от 2-й Новосибирской до Площади 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU