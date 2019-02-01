2019-02-01T14:03:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге открыли бесплатную школу по подготовке гидов

Пройти обучение в ней смогут все желающие
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Юрий ПрохоровФото: Юрий Прохоров
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В уральской столице появилась необычная школа, где здесь будут готовить интересных и оригинальных гидов.

Так называемая «Школа городских маршрутов» открылась при музее истории Екатеринбурга в рамках проекта «Город семи районов». Образовательный и, что примечательно, бесплатный курс рассчитан абсолютно на всех желающих и любящих исследовать город, показывать его другим и рассказывать захватывающие истории о кварталах и жителях.

- Авторские экскурсии - все ещё новое явление в российских городах. С одной стороны, это способ разнообразить досуг горожанина, с другой - важный инструмент для формирования ответственного отношения к городу. Меня радует, что за последние пять лет в Екатеринбурге сформировалась новая генерация гидов, которые открывают неожиданные сюжеты, водят в ранее не замечаемые локации, привлекают внимание к неочевидным проблемам, - рассказывает известный екатеринбургский экскурсовод, руководитель программы Дмитрий Москвин.

Слушателями школы смогут стать как уже практикующие экскурсоводы, так и новички. Единственное ограничение - возраст не менее 22 лет.

Приём заявок открыт до 15 февраля. Для этого необходимо заполнить электронную анкету. На ее основании будет произведен конкурсный отбор. Все, кто пройдет кастинг, будут разрабатывать авторские экскурсионные маршруты для всех семи районов Екатеринбурга, а также серию путеводителей и карт по городским локациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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