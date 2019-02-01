Врач, коммунальщик или бизнесмен: в Гордуме Екатеринбурга появится новый депутат
На освободившееся место в Гордуме Екатеринбурге будут претендовать три человека, представленных партией «Справедливая Россия». Список 1 февраля озвучил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
На встрече с городскими депутатами парламентарий заявил, что в Гордуму Екатеринбурга намерены попасть сразу три человека, один из которых займет место Антона Швалева, переехавшего на работу в Омск.
В список попали директор управляющей компании Октябрьского района Михаил Плешаков, врач-стоматолог Владимир Козлов и бизнесмен Илья Пархимчик. Окончательное решение по прокуратуре будет принято на совете регионального отделения партии, который пройдет 8 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU