2019-02-01T12:53:09+03:00
Происшествия

На Тюменском тракте столкнулись шесть легковушек и грузовик

Пострадавших среди людей нет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Свердловской области сегодня в разы выросло количество дорожных аварий. Только в Екатеринбурге за первую половину дня их произошло более 70.

Одно из самых массовых ДТП случилось на 26-м километре Тюменского тракта. Здесь столнулись сразу семь машин, среди которых грузовик, а также легковушки «Рено», «Форд», «Субару», «Волга» и вазовская «пятерка».

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Пострадавших нет. Движение на данном участке затруднено, автоинспекторами организовано реверсивное движение транспорта, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Предварительная причина ДТП - несоблюдение дистанции и скоростного режима в тяжелых погодных условиях.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На место ДТП направлены дополнительные экипажи Госавтоинспекции для организации движения через село Косулино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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