На Тюменском тракте столкнулись шесть легковушек и грузовик
В Свердловской области сегодня в разы выросло количество дорожных аварий. Только в Екатеринбурге за первую половину дня их произошло более 70.
Одно из самых массовых ДТП случилось на 26-м километре Тюменского тракта. Здесь столнулись сразу семь машин, среди которых грузовик, а также легковушки «Рено», «Форд», «Субару», «Волга» и вазовская «пятерка».
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- Пострадавших нет. Движение на данном участке затруднено, автоинспекторами организовано реверсивное движение транспорта, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Предварительная причина ДТП - несоблюдение дистанции и скоростного режима в тяжелых погодных условиях.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На место ДТП направлены дополнительные экипажи Госавтоинспекции для организации движения через село Косулино.
ИСТОЧНИК KP.RU