2019-02-01T12:13:44+03:00
Общество

Уральские таможенники пресекли нелегальную поставку в Екатеринбург 2000 сигарет

Нарушителям грозит до трех лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Челябинские таможенники совместно с Пограничным управлением ФСБ не пустили в Екатеринбург две машины, до верху груженые нелегальными сигаретами.

Ночью в Троицком и Варненском районах одновременно были задержаны автомобили, следующие из Казахстана. Внутри проверяющие обнаружили 95 пачек сигарет без российских акцизных марок - «Parlament», «Bond», «L&M» «Winston» и «Kent».

- Товар изъят и передан в ораны МВД для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Для сравнения, в прошлом году челябинские таможенники задержали 107 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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