В Североуральске молодую мать, убившую отца-алиментщика, посадили на шесть лет

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-01T11:43:40+03:00

Женщина расправилась с бывшим возлюбленным, когда он принес деньги на ребенка

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В Североуральске вынесли приговор 26-летней матери-одиночке, убившей отца своего ребенка. Трагедия произошла, когда мужчина пришел к женщине, чтобы отдать алименты.

После расставания пара осталась в дружеских отношениях и могла в редкие встречи поболтать и посидеть за столом. Так произошло и на этот раз. Но в ходе застолья бывшие возлюбленные поругались и обвиняемая, вооружившись ножом, ударила им гостя. После того, как женщина осознала, что натворила, она вызвала «скорую», однако медики спасти мужчину не смогли.

- Женщина вину признала и активно способствовала расследованию уголовного дела. Были проведены судебные экспертизы, проверка показаний обвиняемой на месте и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Женщине грозило до 15 лет заключения, но суд приговорил мать-одиночку к шести годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU