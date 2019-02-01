В первый уик-энд февраля екатеринбуржцев ждет потепление до -10
После 20-градусных морозов синоптики обещают екатеринбуржцам потепление. Правда, радоваться этому можно будет всего пару дней.
В пятницу, 1 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, снег. Днем столбики термометров покажут -6, -8 градусов, ночью похолодает до -18. Ветер южный и юго-восточный 5-10 метров в секунду.
В субботу, 2 февраля, будет переменная облачность, умеренный снег. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов, ночью - -10, -12. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
В воскресенье, 3 февраля, по прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода с прояснениями, продолжатся и снегопады. Днём ожидается -20, -22 градуса, ночью - от -21 до -23. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU