В первый уик-энд февраля екатеринбуржцев ждет потепление до -10

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-01T09:25:29+03:00

Радоваться "оттепели" можно будет всего пару дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот снегопады по-прежнему сохранятся

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После 20-градусных морозов синоптики обещают екатеринбуржцам потепление. Правда, радоваться этому можно будет всего пару дней.

В пятницу, 1 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, снег. Днем столбики термометров покажут -6, -8 градусов, ночью похолодает до -18. Ветер южный и юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 2 февраля, будет переменная облачность, умеренный снег. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов, ночью - -10, -12. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 3 февраля, по прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода с прояснениями, продолжатся и снегопады. Днём ожидается -20, -22 градуса, ночью - от -21 до -23. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU