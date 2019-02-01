Осталась лишь половина мест: предварительные итоги записи детей в школы Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-01T09:16:45+03:00

Этой ночью было зарегистрировано 10 тысяч заявлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего заявлений подано через Госуслуги

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Департамент образования Екатеринбурга отчитался о предварительных итогах записи детей в первые классы. Как и ожидалось, основная нагрузка пришлась на портал Госуслуг.

- За первые 10 минут старта приемной кампании 1 февраля АИС «Образование» приняла 70 заявлений, направленных с портала Госуслуг, - отметили в департаменте. - За первые 10 минут работы личного кабинета поступило 28 заявлений, за первый час - 875 заявлений. Всего за первый час работы с Госуслуг и личного кабинета в систему АИС «Образование» поступило 4120 заявлений.

По состоянию на 08:00 в системе АИС «Образование» было зарегистрировано 10 629 заявлений: через Госуслуги подано 9 194 заявления; личный кабинет гражданина - 1 435 заявлений. Сегодня до 19:00 школы будут также принимать заявления от родителей в порядке живой очереди.

Напомним, традиционно, у всех желающих будет возможность обратиться с заявлением о зачислении ребенка непосредственно в общеобразовательную организацию, Многофункциональный центр (МФЦ) или Центр муниципальных услуг (ЦМУ), - добавили в департаменте образования.

Подтвердить заявление пакетом документов родители могут в течение пяти рабочих дней, в зависимости от даты, поданного заявления. Также читайте репортаж «Комсомолки» о том, как прошла запись в первые классы в элитных гимназиях Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU