В Серове у завода за 4-миллионный долг арестовали станки и погрузчик

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-01T08:17:49+03:00

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В Серове деревообрабатывающий завод за долги лишился оборудования и промышленной техники. В отношении предприятия был возбужден сразу ряд исполнительных производств - руководство игнорировало всяческие платежи и задолжало по налоговым сборам и страховым взносам 1,5 миллиона рублей. Еще три миллиона накопилось за невыплату зарплаты своим сотрудникам.

Фото: УФССП по Свердловской области

С завода взыскали имеющийся капитал, однако его суммы оказалось недостаточно для погашения долга по всем производствам.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Для погашения задолженности по налогам и сборам судебными приставами-исполнителями арестовано имущество должника-организации, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - В предела суммы взыскания забран котел КВС, фронтальный погрузчик, фрейзернопильный станок.

ИСТОЧНИК KP.RU