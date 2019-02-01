В Серове у завода за 4-миллионный долг арестовали станки и погрузчик
В Серове деревообрабатывающий завод за долги лишился оборудования и промышленной техники. В отношении предприятия был возбужден сразу ряд исполнительных производств - руководство игнорировало всяческие платежи и задолжало по налоговым сборам и страховым взносам 1,5 миллиона рублей. Еще три миллиона накопилось за невыплату зарплаты своим сотрудникам.
Фото: УФССП по Свердловской области
С завода взыскали имеющийся капитал, однако его суммы оказалось недостаточно для погашения долга по всем производствам.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Для погашения задолженности по налогам и сборам судебными приставами-исполнителями арестовано имущество должника-организации, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - В предела суммы взыскания забран котел КВС, фронтальный погрузчик, фрейзернопильный станок.
ИСТОЧНИК KP.RU