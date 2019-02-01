На Урале осудили пьяного водителя, пытавшегося подкупить гаишника за 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-01T07:41:34+03:00

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В Красноуральске вынесли приговор водителю, который ради избежания наказания пытался дать взятку гаишнику.

Мужчину поймали пьяным за рулем его Chevrole и составили соответствующий протокол. Желая избежать административной ответственности, обвиняемый в кабинете начальника городского ГИБДД предложил полицейскому 30 тысяч рублей.

- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако, учитывая, что горе-водитель признал свою вину и ранее не имел пробелм с законом, вынес куда более мягкий приговор. Несостоявшегося взяткодателя оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU