Сильное задымление: в Екатеринбурге тушили торговый центр «Карнавал»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-02-01T07:19:46+03:00

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В Екатеринбурге сегодня ранним утром произошел пожар в торговом центре «Карнавал» на улице Халтурина. Около 5:45 в зоне погрузки-разгрузки товаров вспыхнула куча картонной упаковки.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Здание ТЦ за считанные минуты заволокло дымом, пожарным пришлось эвакуировать персонал. Всего на улицу спасатели вывели 40 человек. Никто из них не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В тушении были задействованы 80 человек и 18 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Через 20 минут огонь был потушен. Причины возгорания установят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU