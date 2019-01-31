Рекультивация Широкореченского полигона: 650 миллионов вложений и 4 года работы

СЕГОДНЯ 17:35 2019-01-31T17:35:58+03:00

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Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге займет 4 года. На это будет потрачено 500 миллионов рублей из федеральной казны и еще 150 миллионов – из региональной, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Полигон рекультивируют на площади 24 гектар в рамках проекта «Экология – Чистый регион». За 4 года на этой территории захоронят весь мусор, а также смонтируют систему дегазации.

Далее специалисты проведут агротехнические мероприятия, после чего восстановят плодородный слой почвы.

Отметим, что вывозить мусор на Широкореческий полигон прекратили в 2015 году, после чего здесь появился мусоросортировочный завод.

ИСТОЧНИК KP.RU