Кто доведет Екатеринбург до 300-летия: губернатор определился со списком

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-31T16:51:54+03:00

Область будет готовить город к празднику вместе с мэрией Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбург к 300-летнему юбилею, который город отпразднует в 2023 году, будут готовить 7 рабочих групп. Разделить подготовку на профильные направления решил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В итоге были созданы группы по развитию социальной сферы, капитального строительства и землепользования, благоустройства, транспорта и экологии. Также появились группы, отвечающие за развитие жилищно-коммунальной сферы, потребительского рынка и услуг. Отдельная группа займется подготовкой программы празднования 300-летия Екатеринбурга.

Группы возглавят профильные вице-губернаторы. Социальную сферу будут курировать Павел Креков вместе с Дмитрием Барановым, коммунальную сферу Сергей Швиндт с Владимиром Гейко, потребительский рынок – Алексей Орлов и Владимир Боликов, капремонт контролировать будет Сергей Зырянов и заместитель мэра Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Подготовкой праздничной программы займутся вице-губернатор региона Сергей Бидонько, а также вице-мэр уральской столицы, отвечающий за пиар, Анатолий Гагарин.

Также Сергею Швиндту в паре с вице-мэром Александром Ковальчиком доверили вопросы капитального строительства и землепользования.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с главой региона будет следить за общим процессом к подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU