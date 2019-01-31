2019-01-31T16:43:24+03:00
Общество

В пятницу 012 автобусы начнут забирать пассажиров отмененного 024 маршрута

Они будут ездить с 05.30 до 00.00
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
В мэрии обещают, что автобусы будут подходить к остановкам с интервалами в 7-9 минут.В мэрии обещают, что автобусы будут подходить к остановкам с интервалами в 7-9 минут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С пятницы, 1 февраля, в Екатеринбурге изменится автобусный маршрут №012. Он повезет пассажиров отмененного маршрута №024 со стороны Хладокомбината до площади 1905 года.

- Это направление для пользователей маршрута 024 в полном объеме закроет автобус 012, который будет следовать из микрорайона Академический через площадь 1905 года на Сортировку по улицам Бориса Ельцина, Челюскинцев и Стрелочников, через микрорайон Заречный и далее в точности по маршруту, который обслуживал автобус 024, - сообщают в мэрии. - Таким образом, жители микрорайонов Сортировочный и Заречный смогут беспрепятственно ездить в центр города удобным и привычным маршрутом.

Автобусы будут ходить с 05:30 до 00:00 с интервалами 7-9 минут, на линии будет работать 26 машин, добавляют в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24