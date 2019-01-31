Восемь детей-сирот в Артемовском получили ключи от квартир в новостройке

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-31T16:27:14+03:00

Они не могли получить их несколько лет

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В Артемовском восемь детей-сирот, которым полагается квартира, наконец-то обзавелись своим жильем. Случилось это после вмешательства прокуратуры.

– 28-летняя заявительница, относящаяся к числу детей, оставшихся без попечения родителей, в декабре 2012 года была принята на учет в качестве нуждающейся в предоставлении благоустроенного жилого помещения, – сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Длительное время жилое помещение ей не предоставлялось. Девушка обратилась в прокуратуру с заявлением об оказании помощи в предоставлении положенного ей по закону жилого помещения.

При проверке выяснилось, что без жилья также сидят еще семь человек. Но к настоящему моменту все они уже получили ключи от квартир в новостройке.

ИСТОЧНИК KP.RU