Восемь детей-сирот в Артемовском получили ключи от квартир в новостройке
В Артемовском восемь детей-сирот, которым полагается квартира, наконец-то обзавелись своим жильем. Случилось это после вмешательства прокуратуры.
– 28-летняя заявительница, относящаяся к числу детей, оставшихся без попечения родителей, в декабре 2012 года была принята на учет в качестве нуждающейся в предоставлении благоустроенного жилого помещения, – сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Длительное время жилое помещение ей не предоставлялось. Девушка обратилась в прокуратуру с заявлением об оказании помощи в предоставлении положенного ей по закону жилого помещения.
При проверке выяснилось, что без жилья также сидят еще семь человек. Но к настоящему моменту все они уже получили ключи от квартир в новостройке.
ИСТОЧНИК KP.RU