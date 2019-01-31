2019-01-31T15:17:25+03:00
Недвижимость

Из-за морозов энергетики сделают батареи свердловчан на 20 градусов горячее

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Параметры могут быть увеличены со 105 до 125 градусовПараметры могут быть увеличены со 105 до 125 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Свердловской области в ближайшую неделю может опуститься до -32, -38 градусов. Поэтому специалисты Свердловского филиала группы «Т Плюс», Екатеринбургской теплосетевой компании, Свердловской теплоснабжающей компании и Региональных тепловых сетей перешли на усиленный режим работы.

- На тепловых сетях проведены осмотры трубопроводов. Особый контроль установлен за оборудованием, от которого запитаны социально значимые объекты. В филиале будут нести круглосуточное дежурство шесть аварийно-восстановительных бригад из 24 человек и 16 единиц специальной техники, - сообщили в пресс-службе Свердловского филиала группы «Т Плюс».

Сейчас температурный и гидравлический режимы соответствуют заданным диспетчерским графикам. Температура теплоносителя - сетевой воды, подаваемой в магистральные трубопроводы, составляет 105 градусов. При дальнейшем усилении морозов параметры будут увеличены до 125-130 градусов.

Во избежание ЧП жителей просят держаться на расстоянии от теплотрасс и тепловых камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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