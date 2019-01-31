Из-за морозов энергетики сделают батареи свердловчан на 20 градусов горячее
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Свердловской области в ближайшую неделю может опуститься до -32, -38 градусов. Поэтому специалисты Свердловского филиала группы «Т Плюс», Екатеринбургской теплосетевой компании, Свердловской теплоснабжающей компании и Региональных тепловых сетей перешли на усиленный режим работы.
- На тепловых сетях проведены осмотры трубопроводов. Особый контроль установлен за оборудованием, от которого запитаны социально значимые объекты. В филиале будут нести круглосуточное дежурство шесть аварийно-восстановительных бригад из 24 человек и 16 единиц специальной техники, - сообщили в пресс-службе Свердловского филиала группы «Т Плюс».
Сейчас температурный и гидравлический режимы соответствуют заданным диспетчерским графикам. Температура теплоносителя - сетевой воды, подаваемой в магистральные трубопроводы, составляет 105 градусов. При дальнейшем усилении морозов параметры будут увеличены до 125-130 градусов.
Во избежание ЧП жителей просят держаться на расстоянии от теплотрасс и тепловых камер.
ИСТОЧНИК KP.RU