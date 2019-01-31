ГИБДД просит водителей во время заморозков отказаться от дальних поездок

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-31T13:59:16+03:00

Во время морозов сотрудники ДПС перейдут в режим постоянного патрулирования трасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в регионе ожидается похолодание до -38 градусов

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Свердловская Госавтоинспекция просит автомобилистов на время сильных холодов воздержаться от дальних междугородних поездок. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются замозозки до -38 градусов, а также снегопады и метели.

Если отложить поездку все же нет возможности, необходимо тщательно проверить исправность машины, запастись теплыми вещами и зарядить телефон. При движении нужно следить за скоростью, дистанцией до впереди идущего транспорта и не рисковать, пытаясь обогнать снегоуборочную технику.

- Пешеходам стоит быть более внимательными и переходить дорогу только по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что транспорт остановился и водители вас видят и пропускают. В темное время суток необходимо использовать на верхней одежде световозвращающие элементы, - напомнили в областной ГИБДД.

Во время морозов сотрудники ДПС перейдут в режим постоянного патрулирования трасс, для оказания помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге.

Если вы увидели на трассе автомобиль с включенной «аварийкой» или заметенный снегом, сообщите об этом по телефону 112, либо в дежурную часть УГИБДД - (8343) 269-77-00.

ИСТОЧНИК KP.RU