ГИБДД просит водителей во время заморозков отказаться от дальних поездок
Свердловская Госавтоинспекция просит автомобилистов на время сильных холодов воздержаться от дальних междугородних поездок. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются замозозки до -38 градусов, а также снегопады и метели.
Если отложить поездку все же нет возможности, необходимо тщательно проверить исправность машины, запастись теплыми вещами и зарядить телефон. При движении нужно следить за скоростью, дистанцией до впереди идущего транспорта и не рисковать, пытаясь обогнать снегоуборочную технику.
- Пешеходам стоит быть более внимательными и переходить дорогу только по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что транспорт остановился и водители вас видят и пропускают. В темное время суток необходимо использовать на верхней одежде световозвращающие элементы, - напомнили в областной ГИБДД.
Во время морозов сотрудники ДПС перейдут в режим постоянного патрулирования трасс, для оказания помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге.
Если вы увидели на трассе автомобиль с включенной «аварийкой» или заметенный снегом, сообщите об этом по телефону 112, либо в дежурную часть УГИБДД - (8343) 269-77-00.
ИСТОЧНИК KP.RU