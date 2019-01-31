Вода в Свердловской области заражена паразитами

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-31T13:46:57+03:00

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Качество воды в водоемах Свердловской области оказалось на низком уровне. Средний Урал стал единственным регионом в стране, где в воде зафиксировано повышенное загрязнение паразитами.

В исследовании Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году» говорится о том, что по паразитологическим показателям доля проб воды с превышениями гигиенических нормативов составляет 0,6%.

- На Свердловскую область в течение всего рассматриваемого периода 2007-2017 годов приходилось наибольшее среди субъектов РФ количество случаев ЭВЗ и ВЗ, с тенденцией с 22,9 до 18,6% от общего количества случаев, - отмечено в документе.

Также специалисты говорят о том, что на протяжении многих лет река Исеть подпадает под категории «грязных» и «экстремально грязных» рек.

- Критическими загрязняющими веществами являлись легкоокисляемые органические веществ, нитритный и аммонийный азот, соединения фосфора и марганца, - сказано в документе.

Напомним, что сегодня на севере Свердловской области обострилась ситуация с загрязнением рек. Так, в реке Тальтия в районе города Ивдель исчезла рыба, а по берегам – дикие животные. Такая же ситуация сложилась и с рекой Шегультан, протекающей через природный заповедник «Денежкин камень». Причиной загрязнения стали выбросы с предприятия «Святогор», принадлежащее холдингу УГМК.

ИСТОЧНИК KP.RU