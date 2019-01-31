2019-01-31T12:40:09+03:00
Общество

На Урале сотрудница банка и зэк через соцсети украли 1,7 миллиона рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Жертвами мошенников стали семь человекЖертвами мошенников стали семь человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле осудили сотрудницу банка и уже отбывающего срок мужчину за кражу 1,7 миллиона рублей.

Будучи за решеткой, Сергей Поглазов зарегистрировался в электронном приложении, через которое начал переписку с работавшей в банке Оксаной Ройко. Во время очередной переписки мужчина предложил подруге «озолотиться».

План был такой. Поглазов рассылал в социальных сетях сообщения, где предлагам пользователям погасить их кредитные долги за наименьшую сумму. После получения согласия он сообщал им номера банковских карт расчетных счетов, на которые «клиенты» должны перевести деньги, а затем отправлял для подтверждения операций на личную встречу с Ройко.

- В офисе банка девушка подтверждала ложь о возможности закрыть кредит и принимала вознаграждение. Таким образом Поглазов и Ройко похитили у семи человек свыше 1,7 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил Сергея Поглазова к пяти годам колонии строгого режима, Оксана Ройко получила два года условно с испытательным сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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