Глвную новогоднюю елку Екатеринбурга посетили 600 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-31T12:21:03+03:00

С 4 февраля на Площади 1905 года в штатном режиме начнет работу парковка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В мэрии Екатеринбурга подвели итоги работы Ледового городка на Площади 1905 года. По подсчетам специалистов, с 29 декабря до 27 января главную елку города посетили 600 тысяч человек. В среднем, гостями ледового городка ежедневно становились 20 тысяч уральцев.

Темой ледового городка в этом году выбрали «Сокровища малахитовой шкатулки». В центре Екатеринбурга вырос настоящий живой уральский лес, где впервые за последние 15 лет установили не искусственную, а живую ель, а по периметру расположились фигуры главных героев сказов Павла Бажова.

- В городке было удачно выполнено зонирование, а ледовые скульптуры были не выстроены в ряд, а рассредоточены по всей площади. Также на всей территории городка дял посетителей действовал Wi-Fi. Еще одним решением, которое понравилось большинству горожан и гостей - установка сразу нескольких живых елок, - отметил директор городских праздничных мероприятий Илья Марков.

В данный момент на Площади 1905 года идет демонтаж ледяных конструкций. С 4 февраля в штатном режиме начнет работу парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU