2019-01-31T11:34:39+03:00
Звезды

Рэпер Гуф предложил сделать аборт Яне Швецовой из Екатеринбурга

Девушка заявила, что ездила к музыканту на выходные
Лев Истомин
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Девушка уже заявляла о разрыве отношений с музыкантом, но вновь стала с ним встречаться. Фото: InstagramДевушка уже заявляла о разрыве отношений с музыкантом, но вновь стала с ним встречаться. Фото: Instagram
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Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, предложил своей подруге 18-летней Яне Швецовой из Екатеринбурга сделать аборт. Об этом девушка проинформировала своих поклонников в Instagram.

- Я беременна от Леши. Как так получилось? Я уходила на выходные и ездила к нему. Теперь у нас будет с ним малыш, - написала Яна Швецова.

В сети девушка опубликовала аудиофрагмент, на котором Гуф предлагает ей сделать аборт. Сейчас Яна Швецова находится в Москве и намеревается снять там квартиру.

Ранее, после разрыва отношений с музыкантом, Яна уже заявляла о том, что беременна от него. После этого она сделала аборт и стала участницей телевизионного шоу «Дом-2», где устроила стриптиз.

Молодая девушка из Екатеринбурга стала встречаться с рэпером, когда ей было 16 лет. В то время музыкант встречался с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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