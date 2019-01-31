Рэпер Гуф предложил сделать аборт Яне Швецовой из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-31T11:34:39+03:00

Девушка уже заявляла о разрыве отношений с музыкантом, но вновь стала с ним встречаться. Фото: Instagram

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Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, предложил своей подруге 18-летней Яне Швецовой из Екатеринбурга сделать аборт. Об этом девушка проинформировала своих поклонников в Instagram.

- Я беременна от Леши. Как так получилось? Я уходила на выходные и ездила к нему. Теперь у нас будет с ним малыш, - написала Яна Швецова.

В сети девушка опубликовала аудиофрагмент, на котором Гуф предлагает ей сделать аборт. Сейчас Яна Швецова находится в Москве и намеревается снять там квартиру.

Ранее, после разрыва отношений с музыкантом, Яна уже заявляла о том, что беременна от него. После этого она сделала аборт и стала участницей телевизионного шоу «Дом-2», где устроила стриптиз.

Молодая девушка из Екатеринбурга стала встречаться с рэпером, когда ей было 16 лет. В то время музыкант встречался с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурия.

ИСТОЧНИК KP.RU