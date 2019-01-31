Рэпер Гуф предложил сделать аборт Яне Швецовой из Екатеринбурга
Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, предложил своей подруге 18-летней Яне Швецовой из Екатеринбурга сделать аборт. Об этом девушка проинформировала своих поклонников в Instagram.
- Я беременна от Леши. Как так получилось? Я уходила на выходные и ездила к нему. Теперь у нас будет с ним малыш, - написала Яна Швецова.
В сети девушка опубликовала аудиофрагмент, на котором Гуф предлагает ей сделать аборт. Сейчас Яна Швецова находится в Москве и намеревается снять там квартиру.
Ранее, после разрыва отношений с музыкантом, Яна уже заявляла о том, что беременна от него. После этого она сделала аборт и стала участницей телевизионного шоу «Дом-2», где устроила стриптиз.
Молодая девушка из Екатеринбурга стала встречаться с рэпером, когда ей было 16 лет. В то время музыкант встречался с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурия.
ИСТОЧНИК KP.RU