2019-01-31T10:48:55+03:00
Общество

Уфимский хлебзавод выплатит 650 тысяч пострадавшему в аварии тагильскому третьекласснику

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Оспорить решение предприятию не удалосьОспорить решение предприятию не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала собственника автомобиля выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему в ДТП ребенку.

Авария произошла, когда Газель уфимского хлебзавода ехала из Уфы в Самару. Водитель грузовичка пренебрег дистанцией и столкнулся со впереди идущим Opel. В легковушке в момент ДТП находилась семья с двумя несовершеннолетними детьми.

- В результате 10-летний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левой бедра со смещением, травму живота и травматический шок 1 степени. Указанные травмы расценены экспертом как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура подала иск о взыскании с владельца Газели компенсации морального вреда. Суд обязал АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» выплатить семье пострадавшего ребенка 650 тысяч рублей.

Предприятие попыталось оспорить вердикт, но в областном суде апелляцию оставили без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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